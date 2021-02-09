وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع “المنفي” أوجه التعاون الثنائي

هنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه لويجي دي مايو مع المنفي مساء اليوم الثلاثاء، وبحثا خلاله أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من الملفات المهمة ومنها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد دي مايو خلال الاتصال دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.، وفقا لوكالة أنباء نوفا الإيطالية.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن المنفي تلقى دعوة رسمية من “لويجي دي مايو” لزيارة روما، معربا عن أمله أن تكون في أقرب وقت ممكن.

بدوره ثمن عالياً رئيس المجلس الرئاسي الليبي دور إيطاليا في حل الأزمة الليبية، وأكد في ختام الاتصال أن المجلس الرئاسي الليبي حريص على مد جسور التواصل مع إيطاليا والتعاون معها في شتى المجالات دول الجوار والعالم.