حويلي : مجلس النواب سيلتئم خلال أيام في سرت أو صبراتة لاعتماد الحكومة الجديدة

رأى عبد القادر حويلي عضو ملتقى الحوار السياسي أن هناك حلا يلوح في الأفق لإنهاء انقسام مجلس النواب، موضحا أن النواب يخططون حاليا لعقد اجتماع لم شمل.

وأضاف حويلي أنّ الاجتماع الذي سيعقد في الأيام القادمة سيكون في مدينة صبراتة أو مدينة سرت، لافتا إلى أن خريطة الطريق التي وضعت خلال ملتقى الحوار في تونس تنص على أنه في حال عدم تمكن مجلس النواب من منح الثقة للحكومة في مدة أقصاها 20 يوما من تقدم رئيس الحكومة بتشكيلته يعود الأمر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر في أمر الحكومة والحسم فيه.

و في وقت سابق أكد حويلي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″أنه من الأفضل الذهاب إلى انتخابات وعدم إضاعة الوقت في الاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة الحرجة، موضحا أن موعد الانتخابات الآن عند البعثة والمجتمع الدولي بمثابة عهد يجب أن ينفذ.

و أشار حويلي إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف أخذوا تعهدات رسمية من المترشحين بإتمام الانتخابات في موعدها، مطالبا الحكومة التنفيذية المؤقتة، بتوحيد المؤسسات والعمل على المصالحة وتأمين الانتخابات وإنجازها والقبول بنتائج الانتخابات.

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