أردوغان: سننسحب من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وأضاف أردوغان أن القوات التركية في ليبيا تتواجد فقط من أجل تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس، وفقا لاتفاقيات تعاون عسكري بين تركيا والوفاق.

وانتقد أردوغان، حديث نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مطالبة تركيا بسحب قواتها من ليبيا، مطالبا ماكرون بإخراج قواته أولا من مالي وتشاد .

وتابع أن ماكرون الذي وصفه بـ”الشخص الذي يرأس فرنسا” يواصل الهجوم عليه ويستهدفه، متسائلا : ماذا تريد من هذا الهجوم؟ .

وأختتم حديثه، قائلا إنه يجب على ماكرون قبل أن يهاجمه أن يكفر عن المجازر التي أرتكبتها فرنسا في الجزائر وباقي الدول الإفريقية .

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