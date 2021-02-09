كوبيش: من المهم التحضير للانتخابات الليبية وإجراؤها في موعدها

باشر يان كوبيش مهام عمله مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدا التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن كوبيش واصل اتصالاته مع المسؤولين في ليبيا، وذلك عقب مكالمات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير الخارجية، محمد سيالة، يوم أمس الأول.

وأجرى كوبيش محادثات هاتفية مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ناقشا فيها الوضع الحالي في أعقاب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، وكيفية المضي قدماً بما في ذلك عقد جلسة لمجلس النواب في القريب.

كما أجرى المبعوث الخاص، محادثات هاتفية مع محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المكلف، وعبد الحميد محمد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف.، وتمت مناقشة سبل المضي قدماً لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة.

وأشار كوبيش إلى نية رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل، ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب، وتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة والشعب التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021.

وشدد كوبيش على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.

وواصل المبعوث الخاص، يان كوبيش، أيضاً مكالماته الهاتفية وعبر الاتصال المرئي للتواصل مع ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الإقليمية، وعلى نطاق أوسع مع المجتمع الدولي.