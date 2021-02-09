كوبيتش يباشر مهامه على رأس البعثة الأممية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن المبعوث الجديد، يان كوبيش، باشر اتصالاته مع المسؤولين الليبيين من خلال مكالمات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، يوم أمس الأول.

وأجرى كوبيتش محادثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وناقشا فيها الوضع الحالي في أعقاب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، وكيفية المضي قدماً بما في ذلك عقد جلسة لمجلس النواب في القريب.

كما اتصل المبعوث الجديد ، رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد محمد دبيبة، لمناقشة سبل المضي قدماً لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة.

وقالت البعثة أيضا إن يان كوبيش، أجرى عبر الاتصال المرئي حوارات مع ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الإقليمية وعلى نطاق أوسع مع المجتمع الدولي.