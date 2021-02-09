“العراقيل المالية” في سواني بن آدم على طاولة البحث

عُقد بمراقبة الخدمات المالية ببلدية سواني بن آدم الاجتماع الأول لسنة 2021، بحضور مراقب ومديري الأقسام بمراقبة الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالقطاعات والمكاتب الخدمية.

وتم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع، منها متابعة سير عمل الأقسام، وكذلك التنسيق بين الأقسام المالية بالقطاعات والمكاتب والمراقبين الماليين، كما تم التأكيد على ضرورة صرف المرتبات في موعدها المحدد.

كما أكد الاجتماع أهمية العمل على حل بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه الأقسام المالية والمراقبين الماليين بالقطاعات والمكاتب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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