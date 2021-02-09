مصر تؤكد قرب افتتاح سفارتها في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، قرب افتتاح السفارة المصرية في طرابلس لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع قدمًا بالعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث بحث الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة للعملية السياسية.

وبحسب بيان خارجية الوفاق، قدم شكري، التهنئة لـ السيالة على الإنجاز الهام باختيار السلطة التنفيذية الجديدة متمنيا أن تكون خطوة تستعيد بها ليبيا وضعها ومكانتها تلبية لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والازدهار.

ووصل سيالة، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار مشاركته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تناقش الأوضاع السياسية العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومي العربي، وكذلك سبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف في وجه التحديات التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.