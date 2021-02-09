طابع بريد تذكاري لمناسبة 150 سنة على تأسيس بلدية طرابلس

أصدرت شركة بريد ليبيا طابع بريد لمناسبة الاحتفال بالذكرى 150 سنة على تأسيس بلدية طرابلس (1870-2020)، وحسب وثيقة بدار المحفوظات التاريخية بطرابلس، فإن البلدية تأسست بفرمان من السلطان العثماني صدر أثناء تولية على رضا باشا.

وأول رئيس لمجلس بلدية طرابلس هو الشيخ على القرقني (عميد البلدية)، لكنها لم تمارس عملها إلا بعد ذلك بعامين، أي في العام 1872. واستمرت البلدية تؤدي اختصاصاتها حتى الاحتلال الإيطالي في العام 1912 حين قام قائد الحملة الإيطالية الجنرال كانيفا بحل المجلس البلدي السابق، وإسناد إدارة البلدية إلى ثلاثة أعضاء.

وفي إطار تنظيم بلدية طرابلس، أنشئت إدارة جديدة عام 1924 تختص بتنظيم مدينة طرابلس الجديدة، وإقامة مبنى جديد للبلدية كمقر لها، حتى تأسس المقر في ميدان ( الكاتدرائية) ( ميدان الجزائر) حاليا، بمحلة ميزران.

ومن بين رؤساء بلدية طرابلس منذ تأسيسها في العام 1870م إلى العام 1972: على القرقني، محمود فائز، مصطفى نجاتي، على فهمى، خليل فيض، أحمد مارية، أحمد النائب، محمود فوزي الخوجة، أحمد قرجي، محمد الصديق المزعفر، أحمد ميزران، حسن باشا القره مائلي(1886-1911)، الطاهر القره مائلي، مصطفى بن زكري، عبد العزيز الزقلعي، الطاهر القره مائلي، محمود الخوجة، على جمعة المزوغي، أبوبكر الزقلعي، عبد المجيد القعود(1971- 1972).

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