“أحمد معيتيق”: أولى شحنات لقاح “كورونا” تصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، إن أولى شحنات لقاح فيروس كورونا ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل.
وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لـ”معيتيق” على موقع “فيسبوك” أضاف: “أكدا لي أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا خلال اجتماعي بهم اليوم أن أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل”.
وتابع “معيتيق” في منشوره: “كما ناقشت معهم آلية توزيع اللقاح على مستحقيه وفق قاعدة بيانات تم إعدادها من قبل اللجنة، بالاضاقة للبرنامج الإعلامي لتوعية المواطنين بأهمية اللقاح الذي سينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة”.
وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 08 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (324).
واستلم المركز عدد (3448) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (635) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (361) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (167) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (146) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (215) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (63) عينة”.
كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (183) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (307) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (19) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (94) عينة”.
وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2769) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (679) عينة موجبة لفيروس كورونا (507 جديدة + 172 مخالطة)”.
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