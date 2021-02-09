“أحمد معيتيق”: أولى شحنات لقاح “كورونا” تصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، إن أولى شحنات لقاح فيروس كورونا ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لـ”معيتيق” على موقع “فيسبوك” أضاف: “أكدا لي أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا خلال اجتماعي بهم اليوم أن أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل”.

وتابع “معيتيق” في منشوره: “كما ناقشت معهم آلية توزيع اللقاح على مستحقيه وفق قاعدة بيانات تم إعدادها من قبل اللجنة، بالاضاقة للبرنامج الإعلامي لتوعية المواطنين بأهمية اللقاح الذي سينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة”.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 08 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (324).

واستلم المركز عدد (3448) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (635) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (361) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (167) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (146) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (215) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (63) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (183) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (307) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (2) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (19) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (94) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2769) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (679) عينة موجبة لفيروس كورونا (507 جديدة + 172 مخالطة)”.