اكتشف 7 معلومات عن الفنان الراحل اسماعيل العجيلي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

فقدت ليبيا مساء الثلاثاء التاسع من فبراير 2020 الفنان الكبير إسماعيل العجيلي الذي توفي متأثرا بمرض كورونا

1 ) يعتبر العجيلي من أبرز نجوم التمثيل والمونولوج قي ليبيا وعرفت بأسماء مستوحاة من أعماله من بينها «أم قطمبو» و«سمعة» و«البحبوح» و«الخال» و«الخال سميعين»

2 ) بدأ تجربته الفنية بعد تخرجه ضمن الدفعة الثالثة من معهد التمثيل سنة 1974 مع المخرج محمد القمودي والفنان عبدالرزاق المغربي والمخرج الراحل محمد الكامل.

3 ) قدم العشرات من الأعمال المنوعة والسلسات الكوميدية وشكّل ثنائيا متميز مع الفقان يوسف الغرياني «قزقيزة» والمؤلف الراحل أحمد الحريري.

4 ) من أبرز أعماله الدرامية مسلسل (السوس) الذي قدم في ثمانينات القرن الماضي وهو من إنتاج شركة الفجر الجديد من ليبيا، ومن تأليف أحمد الحريري وإخراج المخرج السوري ممدوح مراد وبطولة الفنانين: يوسف الغرياني الشهير سعد الجازوي، لطفية إبراهيم، خدوجة صبري، مختار الأسود، شعبان القبلاوي، محمد الغزيوي، علي القبلاوي، وغيرهم.

5 ) تحصل المسلسل على الجائزة الثانية في مهرجان التليفزيون العربي بالقاهرة الأول سنة 1993 بعد مسلسل ليالي الحلمية.

6 ) العجيلي من مواليد باب البحر بالعاصمة وكان دائم الاعتزاز بذلك، وصرح في مناسبات عدة بالقول «أنا ولد باب بحر لا تهمني البهرجة والبرستيج الزائف»

7 ) قدم خلال السنوات الماضية سلسلة برامجه على قناة 218 تحت عنوان «روشن ع البحري»