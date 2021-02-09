إقامة النسخة الثانية من مهرجان تهالا في غات

في محلة تهالا ببلدية غات، تقام النسخة الثانية من مهرجان تهالا حيث شمل في افتتاحه سباقاً للمهاري بمشاركة فرسان من أوباري وغات وورقلة الجزائرية.

وحظي بجائزة السباق، المتسابق بن حود محمد سعيد من ولاية ورقلة الجزائرية، وحلّ ثانياً محمد كاويس من مؤسسة فوغال، وجاء عمران بوجمعة من نادي ازجر ثالثاً.

وشهد المهرجان حضوراً من مختلف المناطق وتركّز على علاقة التارقي الوطيدة بالجمل متمثلة في سباق المهاري، ولوحات إيلوجان التي تتراقص فيها الجمال رفقة أهازيج النسوة في فرقة أليون وتيندي.

وشمل المهرجان معارض تراثية لمؤسسات المجتمع المدني بمحلة تهالا، وكان فرصة للتباهي بالموروث والتمسك بالأصالة.

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