ثقافة الوفاق تنعى الخال إسماعيل

أخبار ليبيا 24

نعت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، الفنان إسماعيل العجيلي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وفق مصادر صحفية متطابقة.

وقالت الهيئة في بيان لها، “بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الهيئة العامة للثقافة وكافة القطاعات الثقافية والإعلامية والفنية بدولة ليبيا وفاة الفنان القدير إسماعيل العجيلي”.

يذكر أن الفنان إسماعيل العجيلي يعد أحد أهم نجوم المسلسلات الليبية، وهو بطل المسلسل الكوميدي الاجتماعي “الخال إسماعيل”، الذي جسّد من خلاله يوميات المواطن الليبي.

العجيلي دخل قلوب الليبيين بخفة ظله وأدائه الرائع، حيث عرفته خشبة المسرح محباً وعاشقاً ومتيماً، وقدم العديد من الأعمال الفنية على مدار 40 عاماً من العطاء بداية من تخرجه بمعهد التمثيل سنة 1974 في الدفعة الثالثة.