كوبيش يؤكد: التحضير لإجراء الانتخابات في ليبيا مهم للغاية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، باشر مهامه، أمس الاثنين، بإجراء اتصالات مع المسؤولين في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن كوبيش قد أجرى محادثات هاتفية مع،عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ناقشا فيها الوضع الحالي في أعقاب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا وكيفية المضي قدماً بما في ذلك عقد جلسة لمجلس النواب في القريب.

وأضاف البيان أن كوبيش أجري أيضا محادثات هاتفية مع ،محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المكلف، و، عبد الحميد محمد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف لمناقشة سبل المضي قدماً لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة، مبينا أن كوبيش أشار إلى نية رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته بما في ذلك النساء والشباب وتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية كما أنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة والشعب التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر 2021.

وتابع البيان أن كوبيش أكد على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.

وأشار البيان إلى أن كوبيش واصل أيضاً مكالماته الهاتفية وعبر الاتصال المرئي للتواصل مع ممثلين رفيعي المستوى من البلدان الإقليمية وعلى نطاق أوسع مع المجتمع الدولي.

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