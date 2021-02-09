كوبيش يبحث مع المنفي ودبيبة «ضمان الانتقال السلس للسلطة»

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة «سبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس للسلطة إلى السلطة التنفيذية الموقتة الموحدة الجديدة».

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية نقل تفاصيلها بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء. وأشار كوبيش إلى نية دبيبة تشكيل «حكومة شاملة وواسعة التمثيل ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي».

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وقال المسؤول الأممي الذي بدأ مهام عمله رسميًا أمس الإثنين، إن الحكومة الجديدة «ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب، وتكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية»، مؤكدًا أهمية التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد كوبيش على التزام الأمم المتحدة بـ«استقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية».

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