المؤسسة الليبية للإعلام تنعي الفنان إسماعيل العجيلي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

نعت المؤسسة الليبية للإعلام الفنان الكبير إسماعيل العجيلي الذي وافاه الأجل مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المؤسسة أن الفنان الراحل كان أحد المبدعين المتميزين في الفن والأدب والتمثيل والكتابة، وظل على مدى نصف قرن أحد صانعي الفن الليبي، والمؤثرين في الوجدان الوطني، والحاملين هموم الوطن وقضاياه على أجنحة الإبداع إلى شواطئ الوجدان، ومتون العقول، ومرافيء القلوب.

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وأضافت المؤسسة أن الراحل الكبير الذي غيّبه الموت اليوم ترك لإعلامنا الوطني تراثاً لا يغيب وموروثاً لا يزول.

وختمت بالقول وإذ نعزي عائلة الفنان المرحوم والشعب الليبي في رحيله ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.