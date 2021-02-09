اجتماع موسع ببلدية سرت لاتخاد إجراءات صيانة المقار الإدارية

عقد بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وبحضور مدير قطاع الأسكان والمرافق بسرت ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني خليج سرت ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة الليبية بسرت ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وبحسب بيان صادر عن بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع شارك فيه مندوب عن جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بسرت ومدير مكتب التخطيط العمراني سرت ورئيس لجنة حصر الأضرار بمكتب الإسكان سرت، ومدير إدارة الإعلام بالبلدية ومدير مكتب المشروعات ببلدية سرت ومدير مكتب شؤون العميد وعدد من المهندسيين.

وتركز الاجتماع، بحسب البيان، حول متابعة آخر المستجدات في ملف التعويضات عن المساكن المدمرة بسرت، وكذلك الإجراءات بشأن حصر المقار الحكومية والإدارية بسرت والتى تحتاج الي صيانة عاجلة.

وتم الاتفاق، بين مكتب الإسكان ومشروعات البلدية بالتنسيق مع جهاز الإسكان بحصر المباني الإدارية وإعداد كراسة مقايسة للصيانة وعرضها على المجلس لتمهيدا لتسليمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما ناقش المجتمعون، الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالتعويضات وأسعار تكلفة المتر وفقا لقرار مجلس الوزارء رقم 271 لسنة 2012، واتفق على أن يتم الاستعجال بأعداد مدكرات بشان احتياجات ومقترحات ملف التعويضات والمساكن الحكومية وتجهيز كشوفات المساكن المدمرة كليا والمتضررة بسرت جراء حرب تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية وداعش عام 2016.