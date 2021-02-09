في نعيها للفنان “إسماعيل العجيلي”.. المؤسسة الليبية للإعلام: حامل هموم الوطن وقضاياه

نعت المؤسسة الليبية للإعلام الفنان المبدع الكبير إسماعيل العجيلي والذي وافاه الأجل مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للمؤسسة الليبية للإعلام على موقع “فيسبوك” أضاف: “لقد كان الراحل الكبير أحد المبدعين المتميزين في الفن والأدب والتمثيل والكتابة، ظل على مدى نصف قرن أحد صانعي الفن الليبي، والمؤثرين في الوجدان الوطني والحاملين هموم الوطن وقضاياه على أجنحة الإبداع إلى شواطيء الوجدان، ومتون العقول، ومرافيء القلوب”.

وتابع المنشور بقوله: “لقد ترك الراحل الكبير الذي غيّبه الموت اليوم الفنان إسماعيل العجيلي لإعلامنا الوطني تراثاً لا يغيب وموروثاً لا يزول وإذ نعزي عائلة الفنان المرحوم والشعب الليبي في رحيله ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه”.