حكم السفارات.. شركة إسبانية تدعو رؤساء البلديات لزيارة مدريد لبحث المصالحة

كشف سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراتشي، أن بلاده بصدد دعوة رؤساء البلديات الليبية لملاقاة نظرائهم في إسبانيا لمناقشة سبل المصالحة الوطنية، مبينا أن شركة ” ربسول ” الإسبانية تساهم في هذا المسار، خاصة في منطقة أوباري مكان تواجد حقل ربسول .

وأضاف لاراتشي، في تصريح إعلامي، أن شركة ربسول الإسبانية، التي تعمل في مجال الطاقة، بصدد الاستثمار بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفًا أن الشركة قامت بمشاريع بقيمة 11 مليون يورو بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الأمم المتحدة لدعم البلديات .

وأوضح لاراتشي، أنه يجري العمل الآن لعودة الشركات الإسبانية، وبعض الشركات عادت بالفعل إلى ليبيا، لافتا إلى أن بعض الشركات الإسبانية لديها عقود لم تستكمل منذ سنوات، مضيفًا أنه يجب إعادة التفاوض حول هذه العقود بعد تغيير سعر الصرف وتكلفة المعدات .

وتابع أنه يتم ارسال معلومات إلى الشركات الإسبانية، بأن ليبيا بها فرص في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والكهرباء والطاقات المتجددة ومعالجة المياة ، مُشيرًا إلى أنه جاء إلى طرابلس لأول مرة بعد تعيينه كسفير في شهر أغسطس الماضي، وقدم أوراقه في أكتوبر الماضي، وأنه الآن يقوم بزيارات شهرية إلى طرابلس .

وأضاف السفير الإسباني، أن الوضع الأمني الآن أفضل بكثير من الفترات السابقة ولا يعتبر نقطة مقلقة في الحضور إلى طرابلس .

وحول فتح السفارة الإسبانية، قال، إنه من الصعب الآن فتح السفارة الإسبانية في ليبيا لآن ذلك يتطلب مجهودًا كبيرًا، مضيفاً أنهم في الوقت الحالي يحاولون تكثيف الزيارات لمدة 8 أيام في الشهر استعدادًا لفتح السفارة . وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لديه الآن حضور مهم في ليبيا، ما يساعد في دعم المشاريع وبحث مشاريع أخرى، أبرزها دعم البلديات، لتحسين وضعية الخدمات المقدمة للمواطن الليبي، إضافة إلى التحضير لدعوة رؤساء البلديات لزيارة أسبانيا … على حد قوله

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24