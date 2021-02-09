مصادر: حلف عقيلة و باشاغا مستمر لعرقلة تمرير الحكومة

بعدما فشلت الحرب في إفراغ المشهد السياسي لمنتصر واحدٍ، جاءت نتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف مفاجئة بإفراغ المشهد السياسي من كافة الوجوه القديمة،والتي كانت أحد أسباب استمرار الانقسام السياسي ست سنواتٍ بين حكومتي الشرق والغرب.

وبعدما ظهر متنافسون آخرون في المشهد هددوا المستقبل السياسي لـ فرقاء الحرب الذين شكلوا قائمة موحدة للبقاء في المشهد، وتجاوز – مؤقتًا – كل خلافات الأمس، ممثلين في رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا،لكنّ تلك القائمة مُنيت بهزيمة، غيرت مستقبل ليبيا على حد وصف مصادر دبلوماسية قريبة من المطبخ السياسي في ليبيا.

المصادر اعتبرت أن خروج الوجوه القديمة من المشهد كان دافعًا لتحريك الأزمة الليبية خطوة إلى الأمام، لكنّها أشارت إلى أن الشواهد السياسية تؤكد أنّ الحكومة الجديدة لن ترى النور إلا بعد مخاضٍ عسيرٍ يتطلب حسم ترتيباتٍ خفية بين دوائر الصراع أبرزها الخروج الآمن من المشهد بضمان عدم توقيع أية محاكمات عسكرية على الطرف الخاسر، إضافة إلى الحصول على حقائب وزارية في الحكومة المقبلة.

و كشفت المصادر عن وجود اتفاق جديد بين باشاغا و عقيلة صالح يقضي بعرقلة تمرير الحكومة الجديدة ، لافتة إلى أن الاتفاق بينهما تم برعاية قوى دولية ضالعة في الملف الليبي .

و استندت المصادر إلى تصريحات عقيلة صالح عقب خسارته، والذي اشترط فيها أن تسير الحكومة الجديدة وفق رؤيته لمنحها الثقة، مشددا أنه سيسعى لأخذ كوتته من السفارات والوزرات والمؤسسات غصبًا عن أي أحد. !!!

وشددت المصادر على أن عقيلة صالح ، لم يعد أمامه سوى بعض الوقت حتى يجد نفسه خارج دائرة الحكم ي أغلب السيناريوهات، لافتة إلى أن لن يسمح بتمرير الحكومة الجديدة إلا بالحصول على حقائب وزارية تابعة لشخصيات مقربة منهم وضمانات تمنع ملاحقتهم قضائيًا بسبب معركة طرابلس.

و اعتبرت المصادر أن تصريحات باشاغا حول زيارته للمنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية بمثابة مناورة جديدة، لافتة إلى أن باشاغا لمح لاستمراره في منصبه وعدم تسليمة للحكومة الجديدة، بتأكيده على دور وزارة الداخلية في تأمين البلاد للوصول إلى انتخابات ديسمبر.

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