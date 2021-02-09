الاتفاق على إنشاء وحدة ترحيل بمنفذ أمساعد البري لمواجهة الهجرة غير الشرعية

اجتمع مدير عام منفد أمساعد البري العميد عمران أبريك القطعاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد رافع علي البرغثى، ومدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد محمد مسعود جبريل الدرسي، بمقر مديرية أمن منفذ أمساعد البري، بحسب مديرية أمن منفذ أمساعد البري.

وناقش الاجتماع، تفعيل قرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، رقم (663) لسنة 2019 الصادر في 8/8/2019والقاضي بإنشاء وحدات بالهيكل التنظيمى لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تسمى وحدات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ويكون مقر كل وحدة بالمنافذ.

وتم الاتفاق على إنشاء وحدة ترحيل تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وحدة الترحيل بمديرية أمن منفذ أمساعد البري حتى يحقق التعاون المشترك أهدافه الكاملة وهدفها منع مهربي البشر داخل وخارج ليبيا وكل ما يستهدف حياة الليبيين ويضيق عليهم الخناق.