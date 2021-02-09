“أردوغان”: هذا شرطي لسحب قواتي من ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا، مشترطا تحقيق ذلك بقوله “إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا”.

وبحسب فيديو ظهر فيه “أردوغان”، خلال الاجتماع التعريفي بـ«برنامج الفضاء الوطني» في العاصمة أنقرة وتابعته “الساعة24″، أضاف أن “وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبناءا على اتفاقيات تعاون عسكري وتاريخ أجدادنا العثمانيين نسعى لتحقيقه”.

وانتقد “أردوغان” أيضا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الأخير “يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد”.

وتابع: “الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية”.

وكان “أردوغان” انتقد في 5 فبراير دعوة ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا كما رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة بإسطنبول.