الأزمة الليبية على مائدة مباحثات وزير الخارجية الجزائري مع نظيره السويسري

بحث وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، القضايا الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وقالت الخارجية السويسرية في بيان لها إن المناقشات بين كاسيس وبوقادوم في مستهل جولته بشمال وغرب أفريقيا والتى من المقرر أن تستغرق أسبوعا، ركزت على الهجرة وخطط تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تكثيف التعاون في مجالات متعددة وتسوية النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي بالطرق السلمية.

وأوضح البيان أن كاسيس يعتزم زيارة كل من مالي والسنغال وغامبيا خلال رحلته الأولى إلى الخارج هذا العام.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تكون استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة السويسرية للسنوات الأربع المقبلة على رأس جدول أعمال المحادثات في محطات الرحلة الأربع بهدف تحسين التنسيق بين مختلف أدوات السياسة الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية.

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