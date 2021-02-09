خلال يناير .. 110 عمليات إرهابية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية

أظهر مؤشر الإرهاب الصادر عن المركز الوطني للدراسات بالقاهرة، أن النشاط الإرهابي الذي شهدته دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال يناير الماضي اتسم بالكثافة الملحوظة، مؤكدا أن عدد العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة بلغ نحو 110 عمليات .

وأوضح المؤشر، الذي يعتمد في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي واستقصائي، أن أغلب هذه العمليات وقعت في الدول التي تعاني بعض الصراعات الداخلية أو فشل الحكم، إذ بلغ إجمالي العمليات التي شهدتها هذه الدول 88 عملية، في حين لم يتجاوز عدد العمليات التي وقعت في الدول التي يمكن وصفها بالمستقرة حاجز الـ22عملية.

ورصد المؤشر انحسار أغلبية العمليات الإرهابية بين نمطين محددين، هما الهجمات المسلحة التي تكررت نحو 52 مرة، والتفجيرات والتي تكررت بمعدل 37 عملية. الأمر الذي جاء على حساب غيرهما من الأنماط كاستخدام القذائف، والخطف والقتل، والهجمات الانتحارية التي جرى تنفيذها 4 مرات، وعمليات الخطف والاحتجاز، في حين لم تشهد دول المنطقة محل الرصد أي عمليات انغماسية.

وكشف المؤشر أن سوريا تصدرت الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية بواقع 28 عملية، فيما احتلت أفغانستان والصومال المركز الثاني حيث تعرض كل منهما إلى 24 هجمة إرهابية، في حين خلت دولتان من دول الصراع من العمليات هما ليبيا وجنوب السودان.

وأشار المؤشر للأسباب التي دفعت لكثافة العمليات خلال شهر يناير والتي من بينها احتدام المشهد السياسي ورغبة بعض التنظيمات في إثبات وجودها مثل أفغانستان والصومال.

ومن بين النتائج التي توصل إليها المؤشر بعد الرصد أنه رغم وقوع 7عمليات إرهابية في مصر إلا أنها انحسرت كلها في نطاق محافظة شمال سيناء، مقارنة بفترات سابقة كان النشاط الإرهابي في عدة أماكن. لا سيما وأن العمليات السبع جاءت في أغلبها ضد أهداف مدنية ومنشآت وهو ما يعكس تراجع قدرة التنظيم على مواجهة الأجهزة الأمنية.

وأجرى المؤشر تحليلًا للخطاب الإعلامي للنشرة الأسبوعية (النبأ) التي يصدرها تنظيم داعش الإرهابي، خلص إلى أن داعش اعتمد البروباجندا الكاذبة في الترويج لنفسه أملًا في استقطاب المزيد من المقاتلين عبر التذكير بأن الخلاف بينه وبين الأنظمة الحاكمة، خلافًا عقائديا ليس له علاقة بالسياسة، كما حرصت الآلة الإعلامية لداعش على طمأنة أتباعه بشأن قدرات التنظيم العسكرية وأوضاعه الميدانية.

وفي سياق متصل، حاول داعش من خلال مقطع مرئي بثه التنظيم عبر تطبيق تليغرام، العودة للمشهد السوري من بوابة الإعلام تحت عنوان «النهاية والبداية» وكان لافتا استخدام لفظ النهاية في إشارة لخروج التنظيم من سوريا عام 2017، والعودة التي تمثل بداية جديدة لداعش في عام 2021. وطرح داعش خلال الفيديو عدة أسئلة كان الهدف منها شحذ همم أعضائه من ناحية، واللعب على مشاعر الرافضين لوجوده داخل الأراضي السورية من ناحية أخرى، وهو ما بدا واضحًا في لغة الخطاب التي ظهرت منكسرة أحيانًا وعنيفة متوعدة في أحيان أخرى.

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