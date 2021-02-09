ليبيا: ظلال تركيّة روسية على التسوية السياسية؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه من طرابلس الدكتور عبد القادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف ومن بنغازي الدكتور محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي للتوقف عند دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة بانتخاب عبد الحميد دبيبةرئيسا للوزراء ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي في إطار سلطة تنفيذية موقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى

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