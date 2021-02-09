المنصوري: اجتماع الغردقة للاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء تعديلات دستورية

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن اجتماع اللجنة الدستورية المكونة من طرفي المجلس الأعلى للدولة والنواب في الغردقة اليوم الثلاثاء هو استكمالا للاجتماع الذي تقرر فيه الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف المنصوري لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاجتماع تقرر فيه كذلك إجراء تعديلات دستورية على القانون رقم 6 لسنة 2018م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور وإلغاء المادة السابعة منه وتخفيض النسبة المقررة في المادة 30 من الإعلان الدستوري 3/2 + 1 إلى 50 + 1.

وأوضح عضو الهيئة أن الاجتماع يتم برعاية أممية من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ويصب في إطار التوافقات الأخيرة التي أعلن عنها في الاجتماع الثاني للجنة الدستورية بين مجلس النواب والدولة في الغردقة.

وأكد المنصوري أن الاجتماعات تتوافق مع التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبة المتعلقة بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات في 24/12/2021م

وذكر أنه وفقاً للنصوص الحاكمة في الإعلان الدستوري التي نصت على أن عرض مشروع الدستور على الشعب فإن قبله أصبح دستوراً لليبيا وإن تم رفضه يعاد إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتقييمه وإعادة عرضه خلال 30 يوماً.