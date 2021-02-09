«الهنقاري» لـ«المنفي»: لا نريدك مثل «السراج».. واضرب على الحديد وهو ساخن

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً”:” أتمنى من المجلس الرئاسي وحكومته استغلال التاييد الدولي استغلال إيجابي وضرب الحديد هو ساخن”.

وأضاف “الهنقاري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن لا تكون السلطة التنفيذية الجديدة مثل حكومة السراج التي لم تعرف كيف تستغل التاييد الدولي؟ ولم تعرف ماذا تريد ؟، حتى فقدت الزخم الدولي وأصبحت حكومة يديرها الحمقى والهواة والجبناء وأصحاب المصالح الشخصية” على حد تعبيره.

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه لويجي دي مايو مع المنفي مساء اليوم الثلاثاء، وبحثا خلاله أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من الملفات المهمة ومنها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد دي مايو خلال الاتصال دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، وفقا لوكالة أنباء نوفا الإيطالية.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن المنفي تلقى دعوة رسمية من “لويجي دي مايو” لزيارة روما، معربا عن أمله أن تكون في أقرب وقت ممكن.