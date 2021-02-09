إيطاليا توجه دعوة رسمية لـ محمد المنفي لزيارة روما

أخبار ليبيا 24

وجهت الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، دعوة لرئيس مجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، لزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن.

وجاءت الدعوة على لسان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال اتصال هاتفي هنأ فيه رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي بتولي المنصب الجديد.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد، أن الجانبان بحثا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة منها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد حرصه على مد جسور التواصل مع إيطاليا، والتعاون معها في شتى المجالات، مشيدًا في الوقت ذاته بدور روما في إيجاد حل للأزمة الليبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على دعمه الكامل للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.