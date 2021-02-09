“رمزي رميح”: محادثات ليبيا في الغردقة هدفها وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات والاستفتاء

قدم مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي رميح، جملة من الحقائق، حول هدف المحادثات الليبية التي تتم في مدينة الغردقة المصرية.

وبحسب مداخلة تليفزيونية له عبر قناة “العربية الحدث” تابعتها “الساعة 24″، أوضح “رميح” أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي يتم في الغردقة بخصوص المسار الدستوري، ويحضره أعضاء لجنة المسار الدستوري الملكفة من مجلس النواب والمجلس الاستشاري، واللجنة المصرية المعنية بالمف الليبي وبعثة الأمم المتحدة وخبراء في القانون الدستوري من الطرفين، لافتا أنه لأول مرة أيضا يحضر الدكتور خالد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات بطلب من لجنة المسار السياسي.

وأشار “رميح” إلى أن الاجتماع يستمر 3 أيام أخرها يوم 11 فبراير الجاري، وهدفه التوصل لقاعدة دستورية قانونية لإجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.

وأوضح “رميح” أن الاجتماع مهمته توصيل ليبيا للانتخابات في ديسمبر المقبل، ومناقشة تحديد موعد للاستفتاء على الدستور.