“مليتاري رادار”: طائرة تابعة للبحرية الأمريكية نفذت مهمة استخباراتية قبالة طرابلس

رصد موقع “مليتاري رادار” الإيطالي، طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تقوم بمهمة استخباراتية قبالة طرابلس وغرب ليبيا

وأوضح الموقع الإيطالي المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، أن طائرة USNavy Lockheed EP-3E Aries II 161410 غادرت صباح اليوم الثلاثاء من Souda Bay AB لتنفيذ عملية SIGINT المعتادة ذكاء الإشارات.

وأضاف الموقع أن هذه العملية هي لجمع معلومات استخبارية عن طريق اعتراض الإشارات سواء كانت اتصالات بين الأشخاص أو من إشارات إلكترونية غير مستخدمة بشكل مباشر في الاتصالات، لافتة إلى أن المهمة كانت قبالة طرابلس وغرب ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24