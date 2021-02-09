النائب المنشق أبو بكر سعيد: أعطوا الفرصة للحكومة الجديدة لتعمل في ظروف ملائمة

قال عضو مجلس النواب “المنشق” أبو بكر سعيد:” منْ راهن على الفوز، وخسر الرهان، عليه التنحي جانبًا وعدم إعاقة عمل السلطة الجديدة” على حد تعبيره .

وتابع أبو بكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أعطوا الفرصة للحكومة لتعمل في ظروف ملائمة، إفشال الحكومة يعني إطالة أمد الأزمات، لا تستغلوا الظروف المضطربة لتمرير أجنداتكم” على حد قوله.

وكان أبو بكر سعيد، قد دعا في وقت سابق، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج، إلى سرعة تسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي.

وقال “سعيد” في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن الكل يعلم أن مهام المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة محددة والفترة الزمنية قصيرة جدًا، ويجب استغلال كل ساعة فيما تبقى لتحقيق الأهداف والمهام التي أوكلت للسلطة التنفيذية الجديدة، وأهمها الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021 م.

وأضاف النائب المقاطع:“ أولى الخطوات، على المجلس الرئاسي الحالي أن يبادر فورًا ويسلم السلطة مباشرة للرئاسي الجديد، ويستمر الوزراء المفوضون في تصريف أعمال وزاراتهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومنح الثقة للحكومة يجب أن تتم في المواعيد المحددة”.