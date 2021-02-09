مجلس الأمن يطالب بـ«احترام» و«دعم» الاتفاق على السلطة الموقتة الموحدة في ليبيا

حث مجلس الأمن، الثلاثاء، الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات»، داعيا إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير».

وصف المجلس، في بيان صادر في نيويورك، الاتفاق بأنه «إنجاز باعتباره معلما هاما في العملية السياسية الليبية»، داعيا «السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الاتفاق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة شاملة، على النحو المبين في خارطة الطريق التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس».

ودعا البيان السلطة التنفيذية الموقتة إلى «القيام بالاستعدادات اللازمة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021، وتحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة». كما دعا مجلس الأمن «جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة ، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكدا «أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة».

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ورحب البيان «بالخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة للآلية من خلال النشر السريع لفريق متقدم تابع للأمم المتحدة في ليبيا»، معبرا عن تطلعه إلى «تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار من الأمين العام».وأكد المجلس دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وللمبعوث الخاص يان كوبيش ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ريسيدون زينينغا، وتقدم بالشكر إلى الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام بالانابة ، ستيفاني ويليامز ، على كل أعمالها. كما أكد البيان على «تجديد التزام المجلس القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها ويملكونها الليبيون ، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

يوم الجمعة الماضية، وعقب انتخاب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من أعضاء الملتقى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن «ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح». ودعا غوتيريس، في مؤتمر صحفي «جميع أعضاء الملتقى والليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين إلى احترام نتائج التصويت».

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