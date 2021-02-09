أمريكا: يجب على القوات الأجنبية أن تنسحب فوراً من ليبيا

قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الموقف الأمريكي بشأن ليبيا واضح تماما، وقد رحبت واشنطن بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح .

وأوضح جيمس، في تصريح إعلامي رصدته ليبيا 24، أنه يجب على السلطة التنفيذية الجديدة أن تلبى احتياجات الشعب .

وحول التدخل الأجنبي العسكرى في ليبيا، أكد أن موقف بلاده واضح في هذه المسألة، وهو ضرورة انسحاب كل المقاتلين الأجانب وتوقف التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مضيفا أن الوجود العسكري لا يساوي ” قيد أنملة” في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا .

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