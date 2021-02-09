المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الحكومة الليبية الجديدة عليها أن تلبي احتياجات الشعب والتمهيد لإجراء انتخابات

أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أهمية انسحاب التدخل العسكري الخارجي من ليبيا، مشيرا إلى أن أمريكا تتابع كافة أزمات الشرق الأوسط، والوجود العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على قناة “صدي البلد” المصرية، تابعتها “الساعة 24”.

وأشار “جيمس” إلى أن الموقف الأمريكي تجاه ليبيا واضح تمامًا، مشيرًا إلى ترحيب الولايات المتحدة بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة خطوة في الوقت الصحيح وأمامها عمل كثير يجب القيام به.

وأوضح أن الحكومة الجديدة لابد وأن تلبي احتياجات الشعب الليبي وتسهل الطريق للانتخابات خلال هذا العام

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة المصرية تشهد الاجتماع الثالث بخصوص المسار الدستوري، ويحضره أعضاء لجنة المسار الدستوري الملكفة من مجلس النواب والمجلس الاستشاري، واللجنة المصرية المعنية بالمف الليبي وبعثة الأمم المتحدة وخبراء في القانون الدستوري من الطرفين، والدكتور خالد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات بطلب من لجنة المسار السياسي.

ويستمر الاجتماع 3 أيام أخرها يوم 11 فبراير الجاري، وهدفه التوصل لقاعدة دستورية قانونية لإجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور.