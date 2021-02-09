هذا ما جاء في بيان مجلس الأمن حول السلطة الجديدة ووقف إطلاق النار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 February, 2021

رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية داعيا إلى البدء في حل القضايا الخدمية الأساسية للمواطنين والعمل على مصالحة وطنية شاملة.

وفي بيان تلته مندوبة المملكة المتحدة التي ترأس بلادها المجلس، “رحب مجلس الأمن بهذا الإنجاز باعتباره معلما مهما على مسار العملية السياسية الليبية. ودعا المجلس السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2021”.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وإلى احترام ودعم التطبيق التام للاتفاق، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون مزيد من التأخير.

وشدد على وجود آالية فعالة لمراقبة وقف إطلاق النار، بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة عبر التسريع بنشر فريق طليعي أممي، معربا عن تطلعه لتلقي مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مهام ونطاق آلية المراقبة.

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