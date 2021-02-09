فرج: عقيلة صالح «حجر عثرة » في طريق الحكومة الجديدة

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، موسى فرج، إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ربما تحمل إشارات تثير الشكوك حول نيته لعرقلة تمرير الحكومة الجديدة .

وأوضح فرج، في تصريحات صحفية، أن أي محاولات لعرقلة العملية السياسية في هذه المرحلة لن تصب في مصلحة الوطن وربما تزيد من تأزيم المشهد الذي لا يحتمل المزيد من التأزيم، مشيرا إلى أن الخلاف بين أعضاء مجلس النواب سيكون له انعكاسات سلبية .

وتابع أن مجلس النواب مشلول منذ سنوات ولم يقم بدوره نتيجة هذا التشرذم والانقسام الذي لا مبرر له، معربا عن آمله في ألا يقف مجلس النواب حجر عثرة في طريق منح الثقة للحكومة الجديدة لأن الفترة قصيرة ولا تحتمل تضييع أي وقت.

وأضاف أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب دعا لجلسة، وأيضًا بعض الأعضاء مثل الدكتور بعيرة وغيره دعوا لجلسة وهناك فكرة طُرحت من بعض أعضاء مجلس النواب وهي أن يتم الدعوة للقاء في سرت بدلاً من صبراتة، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تحفظ عند بعض الأعضاء على المجيء إلى صبراتة فهناك مدينة سرت، خاصة وأنه لايوجد تحفظ من أي طرف في أن يلتحق بها وهي مقر لجنة المسار العسكري5+5، ومهيئة لمثل هذا الانعقاد .

واستطرد : “هناك عقبة ما تعيقهم في هذا الأمر وعليهم أن يتولوا حلها، فمجلس النواب هو سيد قراره ويمكنه أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة في هذه الفترة”، وذلك في إشارة إلى رئاسة المجلس المتمثلة في عقيلة صالح.

وبيّن أن الحوار السياسي في الوثيقة التي تم إقرارها في الجولة الأولى في تونس تحوط لمسألة أنه في حالة أن مجلس النواب أخفق في منح الثقة للحكومة لأسباب تتعلق سواء بعد الاجتماع أو عدم توفر النصاب أو أي إجراءات قد تكون غير دستورية، ستكون هناك مهلة معينة ثم ينتقل هذا الاختصاص إلى منتدى الحوار السياسي الذي يمكن أن يعتمد الحكومة.

وأكد على أن مخرجات منتدى الحوار معتمدة مسبقًا بقرار من مجلس الأمن، مبينا أن قرارات مجلس الأمن لها سمو على التشريعات المحلية والوطنية وخاصة في الظروف التي تمر بها بعض الدول مثلما تمر به الآن من ظروف الأزمات والخلاف والحروب، متمنيًا أن تجتمع الأغلبية في مجلس النواب وتُمنح الثقة للحكومة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن في الإعلان الدستوري.

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