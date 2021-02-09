“مجلس الأمن”: ندعم السلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا ولابد من انسحاب المرتزقة دون تأخير

أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنّاه بالإجماع أمس الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـ”إنجاز” تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.

وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة “يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة”، و”إطلاق مصالحة وطنية شاملة”.

وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 يناير، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدماً في “انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير”.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضحت الممثّلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن المجموعة ستكون عبارة عن “قوة خفيفة” و”قابلة للتطوير” تضمّ مراقبين مدنيين غير مسلّحين.