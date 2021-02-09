بلدية الجفرة.. ندوة حول البرنامج الوطني لمكافحة السرطان

تقرير/218

احتضنت قاعة الندوات والمحاضرات بالمجمعات الإدارية في مدينة هون عقد إجتماع تعريفي عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، بحضور أعضاء من المجلس التسييري لبلدية الجفرة ومديري الإدارات والمكاتب بالقطاع الصحي والطبي في البلدية كمكتب الخدمات الطبية و مكتب الرعاية الصحية الأولية وبرنامج التطعيمات و مديرة الحملة الوطنية عن الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان بالبلدية ومدير مستشفى العافية بهون ومستشفى ودان العام ومركز العزل بالجفرة و بعض رواد مفوضية الكشافة والمرشدات الجفرة.

وأوضح المهندس علي الأوجلي -“منسق التوعية والتثقيف بفريق البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان على مستوى الجنوب الليبي”- وشرح أهداف البرنامج للحضور ومدى حرص البرنامج على أن يكون هناك مكتب أو فرع لهذا البرنامج داخل نطاق بلدية الجفرة لتمكين مرضى هذا الداء من الاستفادة ممايقدمه البرنامج الوطني وللمساهمة في الرفع من معاناة هذه الشريحة لما تعانيه من مصاعب جمة في مكافحة هذا المرض العضال .

ورحب مسيرو القطاع الصحي بالجفرة بهذه المبادرة والبرنامج معربين أنهم على أتم الاستعداد لتقديم ما يُمكن تقديمه لافتتاح مكتب له في بلدية الجفرة بما يخدم مواطني البلدية ، كما أكد رئيس المجلس التسييري الدكتور عبدالله الشيخ مدى استعداد ورغبة تسييري الجفرة في تسهيل كافة الإجراءات الإدارية و تمكين هذا البرنامج الوطني من بدء عمله على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن بما يخدم أهل المنطقة.

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