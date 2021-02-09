مُنتسبو زوارة: نعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها

أصدر منتسبو مدينة زوارة، التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بيانا، رحبوا خلاله- بمخرجات الحوار الليبي، مؤكدين أنهم سيعملون على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021 .

وأوضحوا، في بيان مرئي، أنهم يترقبون أن تكون المخرجات الوطنية عادلة ومنصفة بين كل أطياف ومكونات الشعب الليبي.

و زعموا أنهم ليسوا دعاة حرب وإنما دعاة سلم، مهددين في الوقت ذاته أنهم جاهزون في كل وقت وحين وكل زمان ومكان للضرب من حديد لكل معرقل لإقامة الدولة المدنية وبناءها ولكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وشددوا على إقرار دستور توافقي لكل الليبين يكفل حقوق كل أطياف ومكونات الشعب الليبي دون إقصاء أو تمييز، معلنين تأكيدهم على ماجاء في اجتماعات واتفاقات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من مخرجات، أهمها طرد جميع المرتزقة من الأراضي الليبية من بعدها فتح الطرق بين المدن كافة. وطالبوا حكومة الوحدة الوطنية إلى وضع الخطط السريعة لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحسين وضع المواطن من توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية، داعين أعضاء مجلس النواب، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في توحيد المؤسسة التشريعية والخروج من صراع الانقسام إلى مجلسين في طبرق وطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24