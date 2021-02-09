السفير الإيطالي لـ«الدبيبة»: بلادنا تعمل على إحلال السلام في ليبيا والبحر المتوسط

التقي رئيس حكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا، إن سفير روما أكد دعم بلاده لإحلال السلام في ليبيا، وتم خلال اللقاء مناقشة المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد مجددًا على الصداقة والأخوة، ولعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار في ليبيا وفي البحر الأبيض المتوسط.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء تطرق إلى دور إيطاليا في ليبيا التي أبقت سفارتها مفتوحة حتى أثناء الحرب، على حد تعبير البيان.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، قد أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الإثنين، برئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة.

وقال ساباديل، في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، إن ساباديل هنأ الدبيبة، خلال مكالمته الأولى، مضيفا: “لقد اتفقنا على الحاجة إلى تشكيل سريع لحكومة انتقالية جديدة شاملة تكون قادرة على إجراء إصلاحات هامّة والإعداد للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر”.

كما أشار السفير ساباديل إلى دور الاتحاد الأوروبي كشريك في ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين.

وأكد ساباديل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتعاش الاقتصادي في ليبيا واستعادة الخدمات العامة الأساسية لفائدة كامل الشعب الليبي.