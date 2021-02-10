الشيباني: الحكومة الجديدة هي «القشة» التي يجب أن نتمسك بها لننجو من الغرق

اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن دعوة رئاسة النواب أربكت المشهد، مبينا أنه حاليا هناك دعوة من رئاسة مجلس النواب للالتقاء لعقد جلسة في طبرق، ودعوة موازية من النواب لعقد جلسة في صبراتة، والتحضيرات قائمة على قدم وساق لعقد هذه الجلسة؛ ما أدى لوقوع إشكالية كبيرة، فجزء من النواب سيحضر جلسة طبرق والآخر سيوجد في صبراتة.

وأوضح الشيباني، في تصريح صحفي، أن الموقف الراهن صعب جدًا؛ لأن التحضير لجلسة صبراتة كان قائمًا لتسليم الرئاسة للجنوب، مبديًا تخوفه من عدم تمكن مجلس النواب من منح الثقة للحكومة، لتبقى غير معتمدة ومفوضة كما كانت حكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأكد أن أغلب أعضاء مجلس النواب متفقون على أنه لا بد من إعطاء الثقة للحكومة ودعمها؛ لأن الجميع يشهد أن ليبيا تغرق ولا بد من التمسك بالقشة وهي الحكومة الجديدة، رغم معارضة الكثير من أعضاء مجلس النواب على الآلية التي جاءت بها الحكومة، متسائلا : ” هل أعضاء مجلس النواب سيلتئمون بعد التشظي والانقسام؟ أم يأتون لطبرق لعقد مشاورات في منح الثقة للحكومة وبعدها لكل حادث حديث؟”.

كما أكد على سعيهم للتواصل والتشاور على كيفية الخروج من المأزق الحالي، في ظل وجود مخاوف أمنية لدى بعض النواب من الحضور لبنغازي أو طرابلس، مقترحًا اختيار منطقة وسط كغدامس.

واعتبر أنه من المخجل والمعيب لمجلس النواب البقاء في عمله بعد أن يفشل في منح الثقة للحكومة وإحالتها لجسم غير تشريعي، فملتقى الحوار مختار على ترتيبات معينة من البعثة، في ظل بعض الأشخاص داخل الملتقى لا يعلمون طبيعة المجتمع الليبي.

وأضاف أن المساحة كانت واسعة للتدخل الخارجي وكل الفصائل الموجودة في ليبيا لديها من يدعمها في الخارج، لكن بعد ملتقى الحوار وإفراز الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، سيتحول موقف هذه الدول المتداخلة لمحاولة إرضاء الحكومة وفتح علاقات معها ومد جسور الود لها.

وشدد أنه على مجلس النواب الالتئام وتشكيل هيئة رئاسة ومنح الثقة للحكومة للقيام بكافة الاستحقاقات المطلوبة منه، واتخاذه موقفًا تاريخيًا؛ لأن هذه الحكومة من الممكن أن تكون بارقة أمل للجميع، مؤكدًا أنه على تواصل مع الجميع للالتئام المجلس؛ لأن الأمر يخص الوطن ولا يتعلق بأشخاص بعينهم، ما يتطلب من الجميع تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، ودعم الحكومة ومنحها الثقة للوصول للانتخابات التي ستعيد ليبيا إلى السكة من جديد .. على حد قوله.

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