“الليبيون” في طليعة مَن يبحثون عبر الانترنت عن “البيتكوين”

أفردت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً إحصائياً عن أكثر دول العالم تداولاً للعملات الرقمية وفي مقدمتها “البيتكوين” وعن أكثر شعوب العالم بحثاً في الانترنت عن معرفة هذه العملات وطرق الوصول إليها، لاسيما فيما تشهده بقاع كثيرة في العالم من صراعات وظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.

ووجد تحليل صادر عن TradingView ، أحد أفضل 100 موقع إلكتروني أكثر زيارة في العالم ، أن البلدان التي تحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر الحرية البشرية ، أو التي تعاني من اضطرابات سياسية أو غير ذلك ، تظهر في أكثر 10 دول في عمليات البحث عن العملة الرقمية عبر الانترنت، حيث يتجه الناس في مناطق الصراع الرئيسية في العالم إلى العملات المشفرة مثل البيتكوين فالقيم المرتفعة ودعم المستثمرين فاحشي الثراء يجعلهم أكثر جاذبية.

ونقلت الغارديان عن الـ”تريدينغ فيو” : (ازدادت عمليات البحث على الإنترنت عن البيتكوين والإيثيريوم والدوجكوين في ليبيا وسوريا وفلسطين ، مما أدى إلى استبعاد التركيز المعتاد على الاهتمام بأسواق الأوراق المالية واستثمارات الملاذ الآمن في الذهب والممتلكات، فقد انتشرت الدعاية المحيطة بالجيل الجديد من العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي وباء كورونا ، مما يعني أن المستخدمين نظروا إليها أيضاً على أنها وسيلة للاقتراض عندما أصبحت البنوك مترددة في إقراض الأموال.

وجاء في الإحصاء أنه باستخدام بيانات من “27” مليون استفسار بحث من “100” مليون مستخدم بين شهري نوفمبر 2020 ويناير 2021 ، وجدت الشركة أنه عند احتساب عمليات البحث كنسبة مئوية من جميع الاستفسارات ، تم إجراء أكثر من النصف في كوبا (50.4٪) حول أصول العملات المشفرة ، وهي زيادة 12.2٪ عن العام الماضي.

وشكلت الاستفسارات عبر الإنترنت 42.2٪ من الإجمالي في ليبيا ، و 41.9٪ في أوكرانيا ، و 38.7٪ في فلسطين ، مما جعلهم جميعًا في المراكز الخمسة الأولى في عمليات البحث عن العملات المشفرة بينما احتلت سوريا المرتبة العاشرة بنسبة 36.9٪ ، مما يشير إلى أن البلدان التي تعاني من مستويات عالية من عدم الاستقرار تتناسب نسبياً وتهتم بالأصول الرقمية أكثر من الدول المتقدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية