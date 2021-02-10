المرصد السوري: إيقاف عودة المرتزقة من ليبيا لأسباب مجهولة

أفاد مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا، توقفت لأسباب مجهولة .

وأوضح المرصد، أنه كان من المفترض أن تتم عملية العودة خلال الساعات الماضية، مبينا أن المقاتلين الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استياءهم، لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها في الـ 25 من يناير الماضي وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغهم بالاستعداد للعودة خلال 15 يوماً.

وكان المرصد، قد أعلن الأحد، أن عملية تبديل مرتزقة من المرتقب أن تجري خلال الساعات الماضية، حيث من المنتظر وصول دفعة من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتقدر بنحو 140 مقاتل، وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا،

وأكد المرصد أن ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأشارإلى أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لايزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعود أي منهم.

كما أشار المرصد إلى استياء جديد في أوساط مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية، والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سوريا أو تركيا كأقل تقدير خلال الساعات الماضية، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما أشعل الاستياء الجديد في أوساط المرتزقة، بعد أن حزموا امتعتهم واستعدوا للعودة .

في الوقت الذي لاتزال قضية المستحقات المادية للمرتزقة تتصدر الواجهة عبر اقتطاع وتأخير متواصل بتسليمهم إياها والمتاجرة بها من قبل قيادات تلك الفصائل.

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