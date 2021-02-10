«الصغير»: رسالة «باشاغا» من زيارة برقة أو فزان مفادها عدم الحاجة للحكومة الجديدة

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير المليشيات- في إشارة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- لبرقة أو فزان في هذا التوقيت غرضها الحقيقي إرسال رسالة مفادها بأنه لا حاجة لحكومة جديدة لإجراء الانتخابات.

وتابع “الصغير” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن باشاغا يريد أن يقول نحن نزور كل مكان في ليبيا كوزارة داخلية ويمكننا تأمين الانتخابات وإدارتها أمنياً دون الحاجة لحكومة جديدة”.

وأضاف حسن الصغير:” منْ يقبل بهذه الزيارة في برقة وفزان فهو إما مغفل أو صاحب مصلحة كباشاغا في تعطيل السلطة الجديدة”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد زعم، في سابق من أمس الثلاثاء، إنه سيزور المنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بطرابلس، فور عودته من تركيا، رصدته “الساعة 24″، إنه مستمر في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة من مجلس النواب، وسيسلم مهامه للسطلة القادمة، وفق ادعائه.

وأضاف الوزير بحكومة الوفاق: “سأدعم وزارة الداخلية حتى لوكنت خارج الوزارة حتى لا تنهار الدولة مرة أخرى”، مردفا: “وحدة ليبيا وميلاد سلطة جديدة أهم مكسب لليبيين”.

وواصل: “آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة كانت شفافة جداً، ومعركتنا القادمة هي معركة مكافحة الفساد، ويجب تكاتف كل الليبيين؛ لمحاربته”.

ودعا باشاغا الجميع إلى دعم الحكومة الجديدة حتى تتحصل على الثقة وتتمكن من الوصول بالبلاد إلى الانتخابات، مستكملا: “الداخلية موجودة وستعمل بكل حزم وجدية وبروح وطنية مشتركة”.