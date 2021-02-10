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“الكهرباء”: سرقة أسلاك ضغط عالي في دائرة النجيلة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة مجهولة خارجة عن القانون اعتدت على خط التريكات من 30 النجيلة وسرقت أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية على نحو 3 محطات أرضية ومحطة جاهزة و 10 محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة .

ونوهت الشركة عبر منصتها الإعلامية إلى أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتواصل ما يتسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن عدد من منازل المواطنين والمؤسسات العامة، في مسلسل فوضوي لاتبدو له من نهاية وسط تقصير أمني بائن لم ينجح في وضع حد لهذه الجرائم المتكررة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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