“الكهرباء”: سرقة أسلاك ضغط عالي في دائرة النجيلة

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة مجهولة خارجة عن القانون اعتدت على خط التريكات من 30 النجيلة وسرقت أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية على نحو 3 محطات أرضية ومحطة جاهزة و 10 محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة .

ونوهت الشركة عبر منصتها الإعلامية إلى أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تتواصل ما يتسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن عدد من منازل المواطنين والمؤسسات العامة، في مسلسل فوضوي لاتبدو له من نهاية وسط تقصير أمني بائن لم ينجح في وضع حد لهذه الجرائم المتكررة.

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