امغيب: عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت سيحل الإشكالية

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، على أهمية أن يجتمع مجلس النواب، وأن يتجاوز الأعضاء الخلافات كافة من أجل منح الحكومة الثقة والبدء في مرحلة جديدة.

وأضاف امغيب، في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، أن الإصرار على عقد جلسة في مدينة صبراتة يمكن أن يعرقل الأمر، خاصة وأن رئاسة النواب دعت لعقد جلسة في طبرق، موضحا أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال عقد الجلسة في مدينة سرت، فهي المدينة التي لا يختلف عليها أحد الآن، خاصة أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعاتها بها، كما أنها تقع وسط ليبيا، لا هي في الغرب ولا في الشرق، ما يجعلها أنسب المدن. وأضاف أنه في حالة تعذر مجلس النواب أو عدم اكتمال النصاب، ستمنح الحكومة الثقة من لجنة الـ 75 كما جاء في بيان البعثة الأممية السابق، إلا أن الإشكالية في هذه الحالة ستكون في إمكانية الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة أمام المحاكم الليبية، كونها لم تحصل على الثقة من مجلس النواب.. على حد قوله .

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