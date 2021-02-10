الرميح: ثقة النواب بالحكومة الجديدة « تحصيل حاصل»

قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات السياسية، إن البعثة الأممية أسست الجسم الموازي للبرلمان المتمثل في لجنة الحوار السياسي، ومن ضمن مهامها منح الثقة للحكومة.

وأضاف الرميح، في تصريح صحفي رصدته ليبيا 24، أن أعضاء مجلس النواب يعلمون أن منح الثقة للحكومة تحصيل حاصل، وأن جلسة طبرق مجرد جلسة تشاورية كما جاء على لسان عقيلة صالح، والذي أشار إلى أن سرت يمكن أن تكون المكان الجامع لجميع الليبيين.

وأشار الرميح إلى أنه يمكن تجاوز عقد جلسة تشاورية في طبرق، و التوجه مباشرة إلى سرت وعقد الجلسة التشاورية والجلسات الدائمة للنواب، مبينا أن أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة دعم وقف إطلاق النار.

وتابع الرميح، أن هناك إنجازات تحققت في المسارات كافة، وهذه الخطوات تسهل من مهام الحكومة الجديدة، منوها إلى ضرورة التأكيد على قرار لجنة 5+5 والذي يتعلق بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى تهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24