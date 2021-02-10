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“أبوسليم”.. انطلاق العمل لإنشاء حديقة غرغور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في محلة غرغور التابعة لبلدية أبوسيلم في العاصمة طرابلس- أعمال إنشاء “الحديقة المتكاملة”، بعد الانتهاء من الأشغال التمهيدية التي شملت إزالة المباني العشوائية وتنظيف الموقع المجاور لمدرسة الشهيد.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن أشغال المرحلة الأولي تشمل الأساسات والتخطيط للممرات والأماكن التي ستحتوي على الألعاب والمسطحات الخضراء  وتركيب شبكات الري والإنارة الأرضية.. وحسب مكتب المشروعات بالبلدية ستكون هذه الحديقة متكاملة تتوفر فيها كل سبل الراحة والترفيه من مقاعد للجلوس والألعاب المختلفة.

وأثنت البلدية بمناسبة انطلاق الأعمال على مجهودات شركة الخدمات مكتب الحركة والنقل القائم بعملية الإزالة ونقل المخلفات ولوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية وتعاونهم مع البلدية ورجال الحرس البلدي أبوسليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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