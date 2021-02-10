الصغير: مغفل أو صاحب مصلحة من يقبل بزيارة باشاغا

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، أن زيارة وزير المليشيات، في إشارة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، لبرقة أو فزان في هذا التوقيت غرضها الحقيقي إرسال رسالة مفادها بأنه لا حاجة لحكومة جديدة لإجراء الانتخابات.

وأضاف الصغير، في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن باشاغا يريد أن يوجه رساله بأنه يستطيع زيارة كل مكان في ليبيا كوزارة داخلية ويمكنه تأمين الانتخابات وإدارتها أمنياً دون الحاجة لحكومة جديدة .

وأضاف الصغير، أن منْ يقبل بهذه الزيارة في برقة وفزان فهو إما مغفل أو صاحب مصلحة كباشاغا في تعطيل السلطة الجديدة .

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قد قال في وقت سابق من الثلاثاء، إنه سيزور المنطقة الشرقية في إطار المصالحة الوطنية. وأضاف باشاغا، في مؤتمر صحفي، فور عودته من تركيا، أنه مستمر في العمل حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة من مجلس النواب، وسيسلم مهامه للسطلة القادمة، وفق ادعائه.

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