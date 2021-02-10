خبير دستوري: عقيلة صالح يعبث بمخرجات جنيف بعد استبعاده من السلطة الجديدة

توقع الباحث في الشأن الدستوري، محمد محفوظ ،أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيسعى للعبث بمخرجات جنيف الأخيرة، لافتا إلى أنه اعتاد على العرقلة وإفساد أي تقارب أو حوار خاصة بعد خسارته الانتخابات الأخيرة وإبعاده من السلطة الجديدة.

و أوضح محفوظ أن غياب الرادع الدولي و العقوبات لأي طرف معرقل سيغري عقيلة و غيره على إفساد المشهد السياسي، معتبرا أن تهديد عضو مجلس النواب زياد دغيم بالانسحاب من محادثات الغردقة هو مناورة سياسية يريد بها تبييض وجهه أمام عقيلة صالح.

و اجتمع أعضاء لجنة المسار الدستوري ،المكونة من أعضاء مجلسي النواب والدولة للمرة الثالثة، في مدينة الغردقة المصرية، من أجل حسم أمر الاستفتاء على الدستور، وسط تساؤلات عن قدرة اللجنة على إنهاء المسار على غرار المسارات الأخرى السياسية والعسكرية أم يمكن عرقلتها من طرف بعينه.

وقبيل انعقاد الجلسة هدد دغيم المحسوب على تيار “عقيلة صالح”، زياد بالانسحاب من المسار الدستوري بل ومعارضة الاستفتاء في شرق البلاد حال تم إقراره.

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