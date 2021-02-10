ميلود الأسود : عقيلة يقاتل باستماتة للبقاء في منصبه مهما كان الثمن

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود ، إن عقيلة صالح يحاول التشويش على إنقاد جلسة أعضاء مجلس النواب في صبراتة لوضع الترتيبات اللازمة لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة، ، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب سبق له أن فعل ذلك لإفشال اجتماع مدينة غدامس.

ورأى الأسود، أن عدد النواب الذين أبدوا موافقتهم على الاجتماع في صبراتة بلغ 105 نواب حتى الآن، مشددا على أن عقيلة لا يهمه توحد المجلس، أو وضعية الحكومة الجديدة، بقدر ما يفكر في بقائه في منصبه مهما كان الثمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24